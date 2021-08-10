النفط يرتد من أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد إعادة تقييم التوقعات

ارتفع النفط من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بلغه أمس الاثنين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب وسط الانتشار العالمي السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا.

تم تداول العقود الآجلة لغام تكساس الوسيط الأميركي في نيويورك بالقرب من 67 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 4٪ تقريبًا خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع خام برنت القياسي فوق 69 دولاراً للبرميل.

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أدى دلتا إلى زيادة الإصابات وتجديد القيود في بعض المناطق، بما في ذلك في الصين، حيث انخفض السفر الجوي ومن المقرر تقليص تكرير النفط.

أثار دلتا مخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القصير، وأوقف صعود أسعار النفط التي شهدت زيادة بأكثر من 50٪ خلال النصف الأول من العام. وتؤدي عودة التفشي إلى تقليص استهلاك الوقود، في وقت يعيد تحالف أوبك+ المزيد من الإمدادات إلى السوق التي توقفت أثناء الوباء.

وانخفض عدد المقاعد التي تعرضها شركات الطيران الصينية إلى أقصى حد منذ بداية الوباء، حيث طبقت الدولة قيودًا جديدة لاحتواء الموجة الأخيرة، استنادًا إلى بيانات من شركة OAG المتخصصة في مجال الطيران. في غضون ذلك، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ أوائل فبراير.

بدأت شركة China Petroleum & Chemical Corp، أكبر مكرر للنفط في البلاد والمعروفة باسم Sinopec، تخفيض معدلات التشغيل في بعض المنشآت بنسبة 5٪ إلى 10٪ مقارنة بالمستويات المخطط لها سابقًا هذا الشهر، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

وعلى الرغم من التصعيد، فإن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي سوف يؤدي إلى تسريع تضييق السوق حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول تقاريرها الشهرية يوم الخميس، والتي ينبغي أن تعطي مؤشرا على جدية تهديد دلتا للطلب العالمي على الطاقة.