.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النفط يرتد من أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد إعادة تقييم التوقعات

  • الخط
أسعار الطاقة
أسعار الطاقة
أسعار النفط

النفط يرتد من أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد إعادة تقييم التوقعات

خسر 4٪ تقريبًا خلال الجلستين الماضيتين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع النفط من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بلغه أمس الاثنين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب وسط الانتشار العالمي السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا.

تم تداول العقود الآجلة لغام تكساس الوسيط الأميركي في نيويورك بالقرب من 67 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 4٪ تقريبًا خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع خام برنت القياسي فوق 69 دولاراً للبرميل.

أدى دلتا إلى زيادة الإصابات وتجديد القيود في بعض المناطق، بما في ذلك في الصين، حيث انخفض السفر الجوي ومن المقرر تقليص تكرير النفط.

هذه العوامل تضغط على مسار أسعار النفط الصاعد طاقة النفط هذه العوامل تضغط على مسار أسعار النفط الصاعد

أثار دلتا مخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القصير، وأوقف صعود أسعار النفط التي شهدت زيادة بأكثر من 50٪ خلال النصف الأول من العام. وتؤدي عودة التفشي إلى تقليص استهلاك الوقود، في وقت يعيد تحالف أوبك+ المزيد من الإمدادات إلى السوق التي توقفت أثناء الوباء.

وانخفض عدد المقاعد التي تعرضها شركات الطيران الصينية إلى أقصى حد منذ بداية الوباء، حيث طبقت الدولة قيودًا جديدة لاحتواء الموجة الأخيرة، استنادًا إلى بيانات من شركة OAG المتخصصة في مجال الطيران. في غضون ذلك، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ أوائل فبراير.

بدأت شركة China Petroleum & Chemical Corp، أكبر مكرر للنفط في البلاد والمعروفة باسم Sinopec، تخفيض معدلات التشغيل في بعض المنشآت بنسبة 5٪ إلى 10٪ مقارنة بالمستويات المخطط لها سابقًا هذا الشهر، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

وعلى الرغم من التصعيد، فإن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي سوف يؤدي إلى تسريع تضييق السوق حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول تقاريرها الشهرية يوم الخميس، والتي ينبغي أن تعطي مؤشرا على جدية تهديد دلتا للطلب العالمي على الطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبهوا.. الذكاء الاصطناعي يكتب رسائل احتيال أفضل من البشر انتبهوا.. الذكاء الاصطناعي يكتب رسائل احتيال أفضل من البشر
فضيحة فضيحة "أخلاقية" تلاحق الأمير آندرو.. والوسيط منتحر
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد