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"معلومات الطاقة" تخفض توقعاتها لهبوط إنتاج النفط الأميركي في 2021

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النفط

"معلومات الطاقة" تخفض توقعاتها لهبوط إنتاج النفط الأميركي في 2021

سينخفض بمقدار 160 ألف برميل يوميا هذا العام

نيويورك - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الأميركي بمقدار 160 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.12 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 210 آلاف برميل يوميا.

وقالت الوكالة الحكومية إنها تتوقع أن يستقر الإنتاج نسبيا حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن يبدأ بالارتفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول وعلى مدار عام 2022.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي في 2022 حوالي 11.8 مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 650 ألف برميل يوميا، وهي زيادة أصغر من توقعاتها السابقة البالغة 750 ألف برميل يوميا.

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وسجل إنتاج النفط الأميركي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يوميا في 2019 قبل أن تسحق جائحة فيروس كورونا الطلب والأسعار.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة بمقدار 1.58 مليون برميل يوميا إلى 19.70 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.52 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بلغ 8.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2021، ارتفاعا من 8.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، لكنه أقل من المتوسط المسجل في النصف الثاني من 2019 والبالغ 9.3 مليون برميل يوميا.

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