أوكيو العُمانية تبيع حصتها في "رين البرتغالية للطاقة"

أعلنت أوكيو العُمانية، عن قيام شركة مزون بي في، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، عن بيع حصتها البالغة 12% في شركة رين البرتغالية للطاقة من خلال صفقة خارج البورصة نهاية الشهر الماضي.

وقالت أوكيو في بيان، اليوم الأربعاء، إنها الاستثمار في الشركة البرتغالية في عام 2012 جاء بهدف توسيع وتنويع محفظتها الاستثمارية المتنامية محليًّا ودوليًّا.

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وذكرت أن الشركة البرتغالية للطاقة تعتبر مشغلا لشبكة نقل عالية الجهد وشركة نقل للغاز الطبيعي مع مجموعة من العمليات في العديد من البلدان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

ورين البرتغالية تأسست عام 1994 كشركة نقل الكهرباء في البرتغال. ويتمثل دورها الرئيس في إدارة أنظمة نقل الطاقة في البرتغال. كما أنها تعد واحدة من قلَّة من المشغلين الأوروبيين النشطين في مجال نقل الكهرباء والغاز الطبيعي.