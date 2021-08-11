الكويت ترفع سعر البيع الرسمي للنفط لآسيا في سبتمبر

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الأربعاء، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع أغسطس/آب.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في سبتمبر/أيلول عند 2.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بزيادة 30 سنتا عن الشهر السابق.

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كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في سبتمبر/أيلول عند 3.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.

وزيادة سعر خام التصدير الكويتي أعلى عشر سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.