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الكويت ترفع سعر البيع الرسمي للنفط لآسيا في سبتمبر

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النفط

الكويت ترفع سعر البيع الرسمي للنفط لآسيا في سبتمبر

بزيادة 30 سنتا عن أسعار الشهر السابق

رويترز

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الأربعاء، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع أغسطس/آب.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في سبتمبر/أيلول عند 2.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بزيادة 30 سنتا عن الشهر السابق.

كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في سبتمبر/أيلول عند 3.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.

وزيادة سعر خام التصدير الكويتي أعلى عشر سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

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