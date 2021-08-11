ترشيح جواد أوجي لتولي وزارة النفط الإيرانية

رشح الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الأربعاء جواد أوجي لمنصب وزير النفط، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد عقوبات أميركية أعاقت معظم مبيعاتها من الخام في السنوات الأخيرة.

أدى رئيسي، وهو سياسي محافظ يخضع لعقوبات غربية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان عندما كان قاضيا، اليمين في الخامس من أغسطس/ آب.

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ولا يزال أوجي، وهو نائب سابق لوزير النفط، بحاجة إلى تصويت في البرلمان على الثقة.

وقد شغل عددا من المناصب الإدارية في شركات إيرانية للطاقة، لا‭ ‬سيما في قطاع الغاز، منها العضو المنتدب لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، ورئيس شركة هندسة تطوير الغاز الإيرانية.

كما شغل أوجي مناصب في مجموعة مفيد إيكونوميكس وبترو مفيد القابضة للتطوير، وهما شركتان تابعتان للجنة تنفيذ أمر الإمام، وفقا لوكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط.

وهذه اللجنة واحدة من أقوى المنظمات في إيران والتي يشرف عليها بشكل مباشر المرشد خامنئي. ويبلغ إجمالي حيازاتها من العقارات وحصص الشركات والأصول الأخرى حوالي 95 مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها رويترز في 2013.

وقال وزير النفط الإيراني السابق بيجن زنغنه في يوليو/ تموز إن المهمة الرئيسية لخليفته ستكون رفع صادرات النفط التي أعاقتها العقوبات. وشغل زنغنه المنصب الحيوي للاقتصاد الإيراني على مدار 16 من الأعوام الأربعة والعشرين الماضية.

بدأت الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو/ حزيران جولتهما السادسة من محادثات غير مباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018.

وأعاد ترمب فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، مما دفع شركات التكرير في العديد من الدول إلى تجنب الخام الإيراني وأجبر طهران على ضخ كميات أقل بكثير من طاقتها.