تشغيل أول خط ينقل الغاز للكويت من المنطقة المشتركة مع السعودية

أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج بدء التشغيل الفعلي لأول خط أنابيب لنقل الغاز الخفيف إلى الكويت، من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة.

وبحسب بيان للشركة، سيجري التشغيل عبر ربط خطوط الأنابيب البرية والبحرية بطول 100 كيلومتر مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت التي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة، وتصل الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب إلى 24 مليون قدم مكعبة من الغاز الخفيف.

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ووفقا لبيان الشركة فإن هذه الخطوة تمثل حصيلة التعاون مع شركة أرامكو لأعمال الخليج الشريك في منطقة عمليات الخفجي المشتركة، والتي ستسهم في تعزيز قدرة الكويت للاستفادة من موارد الغاز في إنتاج الطاقة وتخفيض تكاليف استيراده لتغطية الاستهلاك المحلي.

وأكدت الشركة أن هذا الخط سيسهم في الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية خاصة في في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي خاصة في أوقات الذروة.

وأشارت إلى أن الإنجاز الكبير الذي جاء كمحصلة للتعاون والتفاهم المتبادل مع الشريك في منطقة عمليات الخفجي المشتركة شركة أرامكو لأعمال الخليج أثمر بإنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات المردود الاقتصادي والبيئي، والذي يواكب الطلب المتنامي محليا وعالميا من الغاز الطبيعي.