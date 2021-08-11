.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جولدمان ساكس يخفض توقعات طلب النفط في الصين بسبب "دلتا"

  • الخط
منشأة لتخزين النفط
منشأة لتخزين النفط
النفط

جولدمان ساكس يخفض توقعات طلب النفط في الصين بسبب "دلتا"

البنك الأميركي توقع تضرر الطلب بواقع مليون برميل يوميا

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

خفض بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس توقعاته للطلب على النفط للصين في الشهرين القادمين، مشيرا إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الموجة القادمة من الإصابات بـ"كوفيد-19".

وقال البنك الأميركي، الذي قلص بالفعل توقعاته الشهر الماضي لطلب السوق الناشئة بسبب السلالة المتحورة دلتا، في مذكرة صادرة أمس الثلاثاء إنه يتوقع حاليا تضرر الطلب بواقع مليون برميل يوميا في الصين.

لكن البنك قال إن التأثير الصافي من دلتا على توقعه للطلب العالمي على النفط يظل معتدلا وقلص توقعه للطلب في الشهرين القادمين إلى 97.8 مليون برميل يوميا من 98.4 مليون برميل يوميا محققة في يوليو/تموز.

"معلومات الطاقة" تخفض توقعاتها لهبوط إنتاج النفط الأميركي في 2021 طاقة النفط "معلومات الطاقة" تخفض توقعاتها لهبوط إنتاج النفط الأميركي في 2021

ودخل أحدث ارتفاع للإصابات بكوفيد-19 في الصين أسبوعه الرابع في ظل تفشي السلالة دلتا الشديدة العدوى في أكثر من عشر مدن منذ 20 يوليو/تموز.

وهبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ يقلص محللون توقعاتهم للطلب على الوقود في الصين عقب فرض قيود على التنقل بسبب انتشار فيروس كورونا، مما يعادل أثر توقعات إيجابية للطلب الأميركي على الوقود.

وكرر البنك قوله بأن حافز الصعود للنفط ينتقل إلى العرض من الطلب، إذ أنه يتوقع أن يأتي ارتفاع الإنتاج في يوليو/تموز من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول متحالفة معها (أوبك+) أقل من التوقعات.

ويتوقع جولدمان انكماش عجز سوق النفط إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة مع وصول تأثير دلتا إلى ذروته، لكنه يتوقع أن تكون صدمة الطلب مؤقتة بينما يستمر نقص الإمدادات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دلال عبدالعزيز ظهرت في 4 مسلسلات قبل وفاتها.. ما مصيرها؟ دلال عبدالعزيز ظهرت في 4 مسلسلات قبل وفاتها.. ما مصيرها؟
انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة! انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة!
الأكثر قراءة
محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله
اصطحب اصطحب "ثعبان كوبرا" معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4
"فيديو الأهرامات" يورطه.. ملاحقة قضائية تنتظر "يوتيوبر" سوري
جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة
"أنا حر في أموالي".. ساويرس يقدم عرضا لفتاة الفستان
رسمياً.. باريس يتعاقد مع ميسي ويمنحه رقمه القديم رسمياً.. باريس يتعاقد مع ميسي ويمنحه رقمه القديم
قبل أن تذهب
ضغوط أميركية جديدة على "الصحة العالمية" للتحقيق في الصين حول منشأ كورونا
ضغوط أميركية جديدة على "الصحة العالمية" للتحقيق في الصين حول منشأ كورونا
اكتشف المزيد