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مذكرة تفاهم بين السعودية وألمانيا في مجال الهيدروجين

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وقود الهيدروجين
وقود الهيدروجين
الطاقة المتجددة

مذكرة تفاهم بين السعودية وألمانيا في مجال الهيدروجين

العربية.نت

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي وافق يوم أمس الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، في مجال الهيدروجين.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، قد قال يوم الاثنين، إن الشركة تتطلع إلى اتفاقات لشراء الهيدروجين في أسواقها الرئيسية لزيادة إنتاجها، وإنها ترى إمكانات قوية للنمو.

وكانت أرامكو حددت خططاً للاستثمار في الهيدروجين الأزرق مع تحول العالم بعيدًا عن أشكال الطاقة التقليدية، لكنها قالت إن الأمر سيستغرق على الأقل حتى نهاية هذا العقد قبل تطوير سوق عالمية لهذا الوقود النظيف.

يُنظر إلى الهيدروجين على أنه حاسم لإبطاء تغير المناخ، لأنه لا يصدر أي غازات دفيئة ضارة عند حرقه. وينتج النوع الأزرق من الوقود باستخدام الغاز الطبيعي، حيث يتم التقاط انبعاثات الكربون الناتجة عن عملية التحويل. ويتم تحويل الهيدروجين في بعض الأحيان مرة أخرى إلى أمونيا للسماح بنقله بسهولة أكبر بين القارات.

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