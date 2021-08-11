.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الطاقة السعودي: المملكة جزء من الحل بقضايا المناخ ونطمح للريادة

  • الخط
السعودية

وزير الطاقة السعودي: المملكة جزء من الحل بقضايا المناخ ونطمح للريادة

عبدالعزيز بن سلمان: بلادنا مثال يحتذى به بالتعامل مع انبعاثات الميثان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الأرقام أظهرت لنا "أننا مثال لغيرنا من الدول المنتجة للهيدروكربون، حيث نقف متقدمين عن غيرنا بشكل كبير فيما يتعلق بانبعاثات الميثان على سبيل المثال".

وأضاف الأمير عبدالعزيز في كلمة بعد افتتاحه، ندوة الاقتصاد الدائري للكربون التي ينظمها صندوق التنمية الصناعية، أن المملكة سجلت تقدما في خفض انبعاثات الكربون باعتبارها أحد أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم، و"لذلك لا يمكن مقارتنا مع غيرنا وحتى كشركة نفط مثل أرامكو بحجم إنتاجها الكبير مقارنة مع غيرها من الشركات".

وعبر عن اعتقاده بأن المملكة "ليست جزءا من المشكلة، بل أعتقد أننا جزء من الحل، وإذا ما قامت الدول المنتجة للهيدروكربون بما قمنا به منذ السبعينيات عندما قمنا بالتقاط الميثان واستخدمناه في ينبع وأوجدنا شركة البتروكيماويات الضخمة واستخدمناه في إنتاج بعض المنتجات من قطاع التكرير والبتروكيماويات كل هذه الأمور حدثت دون خسارة".

المحاور الأساسية لميزانية أميركيا الجديدة.. تعرف عليها قصص اقتصادية اقتصاد أميركا المحاور الأساسية لميزانية أميركيا الجديدة.. تعرف عليها

وأضاف أن السعودية "قامت بالتقاط الغاز والاستفادة منه، وهذه الأرقام يمكن مقارنتها مع كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من دول أوبك ومن خارج أوبك، ونحن نتفوق بامتياز".

وشدد على أن المملكة في جهودها اليوم أضحت "تخطط مسبقا كما وعدت بأننا لن نكون جزءا من المشكلة ولن نرضى بأن نكون فقط جزءا من الحل نحن نطمح للريادة في هذه الحلول ولدينا القدرة على ذلك باعتقادي".

يذكر أن ندوة الاقتصاد الدائري للكربون التي ينظمها صندوق التنمية الصناعية، تبحث بمشاركة نخبة من المتخصصين في الطاقة والصناعة سبل دمج نظم الكربون الدائرية بالتصنيع والإنتاج في المصانع السعودية بهدف منع الانبعاثات، وإنشاء هياكل صديقة للمناخ تدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإصلاحات التنظيمية اللازمة لدعم تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة
دلال عبدالعزيز ظهرت في 4 مسلسلات قبل وفاتها.. ما مصيرها؟ دلال عبدالعزيز ظهرت في 4 مسلسلات قبل وفاتها.. ما مصيرها؟
الأكثر قراءة
جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة
محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله
فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة
اصطحب اصطحب "ثعبان كوبرا" معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4
"فيديو الأهرامات" يورطه.. ملاحقة قضائية تنتظر "يوتيوبر" سوري
3 رصاصات أردته قتيلاً.. لحظة اغتيال مسؤول عراقي بكربلاء 3 رصاصات أردته قتيلاً.. لحظة اغتيال مسؤول عراقي بكربلاء
قبل أن تذهب
كيف أجهضت الميليشيات التابعة لإيران حلم التغيير في العراق؟
كيف أجهضت الميليشيات التابعة لإيران حلم التغيير في العراق؟
اكتشف المزيد