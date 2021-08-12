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أسعار النفط تتراجع.. وبرنت متماسك فوق 71 دولارا للبرميل

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أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع.. وبرنت متماسك فوق 71 دولارا للبرميل

الخام الأميركي تراجع بـ 0.25%

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس على نحو طفيف بعدما أنهت يوم أمس على ارتفاع جاوز 1%.

وشهدت العقود الآجلة للخام الأميركي تراجعا بنسبة 0.25% إلى 69.09 دولار، فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.14% إلى 71.33 دولار للبرميل.

وقالت إدارة بايدن إنها لن تدعو المنتجين الأميركيين لرفع إنتاجهم من الخام وإن مساعيها لزيادة إنتاج أوبك هي خطة طويلة الأجل.

وأمس أيضا، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 447 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس/ آب إلى 438.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

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