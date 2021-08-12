أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط في 2021 و2022 رغم تحديات "دلتا"

تمسكت أوبك اليوم الخميس بتوقعاتها لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 والمزيد من النمو في العام القادم، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا والتي تضغط على الأسعار.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، أو ما يعادل 6.6% دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي.

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وقالت أوبك في التقرير "الاقتصاد العالمي يواصل التعافي... لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات مما قد يثبط الزخم بسهولة. على الأخص، ستحتاج التطورات المرتبطة بكوفيد-19 إلى مراقبة وثيقة".

وتتعارض ثقة أوبك في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها اليوم الخميس.

وذكرت أوبك أنه في 2022، سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أن إنتاجها النفطي زاد 640 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 26.66 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن السعودية أبلغتها بأنها عززت إنتاجها 547 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 9.474 مليون برميل يومياً مع تخفيف الخفض الطوعي للإنتاج.