"الطاقة الدولية" تخفض توقعاتها للطلب على النفط.. فائض جديد في 2022

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط "بشكل حاد لبقية هذا العام مع عودة ظهور الوباء مجددا في الدول التي تعتبر من كبار المستهلكين، وتوقعت فائضًا جديدًا في عام 2022.

وتعتبر التوقعات الجديدة انعكاس ملحوظ للوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي كانت قبل شهر واحد فقط تحث تحالف أوبك + على زيادة الإنتاج أو المخاطرة بارتفاع مدمر في الأسعار. وقد استجابت المنظمة لدعوات زيادة العرض، والتي بدأت تصل الآن مع تباطؤ الاستهلاك.

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يتعارض التحليل أيضًا مع دعوة الولايات المتحدة - العضو الأكثر نفوذاً في وكالة الطاقة الدولية - يوم الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري "التعزيز الفوري من أوبك + يصطدم بنمو الطلب الأبطأ وزيادة الإنتاج من خارج التحالف، مما يقضي على الاقتراحات العالقة بأزمة المعروض على المدى القريب أو الدورة الفائقة.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 6% هذا الشهر حيث تسبب متغير دلتا السريع الانتشار في تجدد الإغلاق في الصين ومستهلكين آسيويين رئيسيين آخرين حيث معدلات التطعيم متدنية. يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 71 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في عامين بالقرب من 78 دولارًا في أوائل يوليو.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن "الارتفاع الأخير قد فقد قوته بسبب المخاوف من أن زيادة حالات Covid-19 من متغير دلتا يمكن أن تعرقل الانتعاش بمجرد وصول المزيد من البراميل إلى السوق.

لحظات صعبة

اتفق تحالف أوبك + المؤلف من 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا الشهر الماضي على خارطة طريق لاستعادة بقية إمدادات النفط التي أغلقها عندما ظهر الوباء. ومع ذلك، بدأت البراميل الإضافية تتدفق في لحظة صعبة.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط "عكس مساره بشكل مفاجئ الشهر الماضي، حيث انخفض بشكل طفيف بعد ارتفاعه بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا في يونيو. وخفضت الوكالة تقديراتها للاستهلاك في النصف الثاني من العام بمقدار 550 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستمر استهلاك الوقود العالمي في الزيادة مع تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث يصل في المتوسط إلى 98.9 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

آثار جانبية

الانتعاش الذي تحقق حتى الآن له بالفعل آثار جانبية غير مرغوب فيها.

ففي الوقت الذي يتصارع فيه سائقو السيارات الأميركيون مع البنزين الذي تبلغ قيمته 3 دولارات للغالون والمخاوف من التضخم، تطلب إدارة بايدن تسريع زيادة المعروض. قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان يوم الأربعاء إنه في لحظة حرجة من التعافي العالمي، فإن خطط أوبك بلس "ببساطة ليست كافية".

عززت وكالة الطاقة الدولية بشكل كبير توقعات الإمدادات خارج أوبك في عام 2022 مع تعافي الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من التراجع الوبائي في الاستثمار. وزادت توقعات زيادة الإنتاج من خارج أوبك بمتوسط 1.1 مليون برميل يوميا العام المقبل.

ونتيجة لذلك، فإن أوبك تنتج بالفعل حجم الخام المطلوب في عام 2022، حسبما أظهر التقرير. مع الإنتاج عند 26.7 مليون برميل يوميًا في يوليو ، فإن المضي قدمًا في خطط استعادة المزيد من الإنتاج من المرجح أن يعيد السوق إلى زيادة العرض.

وقالت الوكالة إن الحجم قد يميل مرة أخرى إلى الفائض في 2022 إذا استمرت أوبك + في التراجع عن تخفيضاتها، وزاد المنتجون الذين لا يشاركون في الاتفاق استجابة لارتفاع الأسعار.