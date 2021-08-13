توقعات الطلب تقضم مكاسب النفط الأسبوعية.. "دلتا" يلقي بثقله

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مقلصة مكاسب أسبوعية متواضعة، حيث استمر متغير دلتا لفيروس كورونا سريع الانتشار في التعتيم على توقعات الطلب.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك إلى ما دون 69 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجعت أمس الخميس، فيما يتداول برنت القياسي عند 70 دولاراً للبرميل.

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أدت موجة كوفيد-19 الأخيرة إلى قيود أكثر صرامة على الحركة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجود تقييمات متباينة حول تأثيرها.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لبقية العام، في حين تتوقع مجموعة غولدمان ساكس ضربة عابرة للاستهلاك.

وأوقف دلتا ارتفاع أسعار النفط بعد الانتعاش السريع من الوباء في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، مما ساعد على رفع الأسعار بأكثر من 50% خلال النصف الأول من العام. لكن أكبر مصدر للقلق هو الإجراءات الصارمة في الصين، حيث اتبعت السلطات نهجًا مشدداً لاحتواء تفشي الفيروس على الرغم من وجود أحد أعلى معدلات التطعيم فيها عالمياً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن السوق أمس الخميس، إن الطلب العالمي على النفط "عكس مساره بشكل مفاجئ الشهر الماضي، حيث انخفض بشكل طفيف بعد ارتفاعه بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا في يونيو". ويأتي الانخفاض في الاستهلاك مع زيادة أوبك+ للإنتاج بهدف إحياء الإمدادات التي توقفت خلال الوباء بشكل مطرد.

وبينما تشهد الصين وأجزاء من جنوب شرق آسيا تضررًا في الاستهلاك جراء قيود كورونا، تعمل شركة تكرير هندية واحدة على الأقل على تكثيف معالجة الخام مع ارتفاع الطلب بعد موجة مدمرة في وقت سابق من هذا العام.