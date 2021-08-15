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تنمية طاقة عُمان تجمع تمويلاً ضخماً من الأسواق العالمية

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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
اقتصاد عمان

تنمية طاقة عُمان تجمع تمويلاً ضخماً من الأسواق العالمية

نسبة تغطية الاكتتاب بالصفقة تجاوزت 100%

دبي - العربية.نت

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نجحت شركة تنمية طاقة عُمان في تأمين أول صفقة تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار، والتي استقطبت استجابة سوقية هائلة بأسعار تنافسية للغاية.

وسيدعم هذ التمويل شركة تنمية طاقة عُمان في تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في التخفيف من متطلبات تمويل منطقة الامتياز رقم 6 عن الحكومة.

وترمي الشركة إلى تحقيق النمو وتعزيز الكفاءات والحوكمة في قطاع النفط والغاز والطاقات الجديدة في السلطنة وإماطة اللثام عن القيمة من خلال التنويع وتكامل سلسلة القيمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

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وقد تجاوزت الصفقة حد الاكتتاب بأكثر من 100%، مما يدل على ثقة المستثمرين بهذه الشركة وفي الاقتصاد العُماني ككل.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان، هيفاء الخايفية، إن تأسيس الشركة والتقدُّم المُحرز منذ تأسيسها حتى الآن يشكّلان إنجازًا تاريخيًا للسلطنة، وستكون بمنزلة أداة لتسريع التنمية وإيجاد القيمة على وجه الخصوص.

وأضافت هيفاء أن المشاركة القوية من البنوك المحلية والإقليمية والدولية دلالة أخرى على جاذبية عُمان للمستثمرين العالميين وتُسهم في تمهيد الطريق لتعاون مُثمر ومُستدام مع الشركاء الدوليين.

وتأسست الشركة أواخر العام الماضي لتملك أكبر رقعة نفطية في السلطنة وتعرف باسم الرقعة 6 وللمساهمة في جمع ديون.

وكانت رويترز نقلت يوليو الماضي أن شركة تنمية طاقة عمان، وهي شركة حكومية حديثة نسبيا، تجري محادثات مع بنوك لجمع تمويل ديون بقيمة 1.5 مليار دولار.

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