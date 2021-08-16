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رويترز: أوبك+ لا ترى حاجة لضخ مزيد من النفط في الأسواق

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أوبك
أوبك
النفط

رويترز: أوبك+ لا ترى حاجة لضخ مزيد من النفط في الأسواق

زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر بداية من أغسطس

لندن - رويترز

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قالت أربعة مصادر لرويترز إن منظمة أوبك وحلفاءها، ومنهم روسيا، يعتقدون أن أسواق النفط ليست بحاجة لضخ مزيد من النفط خلافاً للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة على الرغم من الدعوة الأميركية لإتاحة مزيد من الخام لوقف ارتفاع أسعار النفط.

وقال أحد المصادر الأربعة لرويترز "لا أعتقد بأن هناك حاجة (لنفط إضافي يتجاوز ما هو مقرر بالفعل)".

كانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد حثت أوبك وحلفاءها (أوبك+) الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط.

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واتفقت أوبك+ في يوليو /تموز على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر بداية من أغسطس/ آب لحين التخلص تدريجيا من تخفيضات إنتاجها الحالية البالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، حيث أضر الانتشار المستمر لمتغير دلتا من فيروس كورونا بآفاق الطلب العالمي، كما أشارت بيانات الحفر من الولايات المتحدة إلى زيادة النشاط.

هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.1% دون 68 دولاراً للبرميل، بعد خسارة 0.9% يوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت القياسي دون 70 دولاراً.

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