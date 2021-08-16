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رويترز: تراجع إنتاج نفط روسيا لـ 10.42 مليون برميل يوميا

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النفط

رويترز: تراجع إنتاج نفط روسيا لـ 10.42 مليون برميل يوميا

نتيجة حريق في محطة معالجة تابعة لجازبروم في شمال البلاد

موسكو - رويترز

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أبلغ مصدران مطلعان رويترز يوم الاثنين أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 10.42 مليون برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس /آب من 10.46 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو تموز.

وذكر أحد المصدرين أن التراجع حتى الآن نتيجة حريق في محطة معالجة تابعة لجازبروم في شمال البلاد.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.

وقالت روسيا إنها سترفع إنتاجها النفطي بواقع 100 ألف برميل يوميا من أغسطس/ آب في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ لكبار المنتجين تقليص قيود الإنتاج.

كان تحالف أوبك+ أعلن الشهر الماضي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس. وبلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

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