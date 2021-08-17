ليبيا تدرس عروض شركات أجنبية للاستثمار في مشروعات تكرير النفط

قال وزير النفط الليبي، محمد عون، إن بلاده ستعاني في المحافظة على مستويات إنتاج النفط الحالية، إذا لم يستطع البرلمان في إنهاء الانقسام وإقرار أول ميزانية للبلاد منذ 7 سنوات.

وتنتج ليبيا العضو في منظمة أوبك، نحو 1.3 مليون برميل يوميا، وتستهدف زيادته إلى 1.5 مليون برميل بنهاية العام الجاري، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن عون.

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وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف، يعتمد على موافقة البرلمان الليبي الذي جرى توحيده مؤخرا، على خطة الإنفاق لعام 2021 التي كان مثار خلاف بين السياسيين لمدة أربعة أشهر على الأقل.

وأضاف عون الذي جرى تعيينه مؤخرا كأول وزير نفط للبلاد منذ 2014 في العاصمة طرابلس: "إذا لم تتم الموافقة على الميزانية فسيكون هناك تأثير وربما صعوبات كبيرة في المحافظة على معدلات إنتاج النفط".

وأشار عون إلى أن وزارته طلبت سبعة مليارات دينار (1.5 مليار دولار) لتطوير قطاع النفط، لكن 3 مليارات دينا فقط خصصت في مشروع الميزانية.

وأضاف الوزير أن ليبيا تدرس عروض قدمتها شركات أجنبية للاستثمار في مشروعات متعلقة بالتكرير دونه ذكرها.

وكان إنتاج ليبيا 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011، والتي نالت من قطاع النفط وأدت لهبوط الإنتاج إلى 100 ألف برميل العام الماضي.