"BHP" الأسترالية تبيع قطاع النفط.. وتتجه للسلع المسقبلية

كشفت مجموعة بي إتش بيBHP النقاب عن التغيير الأكثر شمولا في أعمالها منذ إنشاء أكبر شركة تعدين في العالم قبل عقدين من الزمن، إذ تخطط الشركة عن التخلي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو السلع المستقبلية.

وأعلنت الشركة، أنها ستبيع عملياتها في مجال النفط والغاز لشركة وودسايد بتروليوم المحدودة، مقابل أسهم ستوزعها على مستثمريها.

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ووافقت الشركة التي تتخذ من استراليا مقرا لها، أيضا على إنفاق 5.7 مليار دولار لبناء منجم جديد ضخم للأسمدة في كندا، وقالت إنها ستوحد إدراجها المزدوج، والتحول إلى الإدراج فقط في سوق المال باستراليا، وفقا لبلومبرغ.