 انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي

قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات كل من الخام والبنزين هبطت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس/آب، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 502 ألف برميل.

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ولم يرد معهد البترول على طلب للتعقيب.

واستقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من الانخفاض فيما ما زال القلق ينتاب المستثمرين بشأن احتمالات تعزز قوة الطلب على الوقود إذ يظل استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية أشكال النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وبعد أن اقترب من مستوى إغلاق أمس الثلاثاء في التعاملات المبكرة في آسيا، ارتفع خام برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 69.26 دولار للبرميل، وربح الخام الأميركي 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 66.83 دولار للبرميل.