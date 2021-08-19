.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جودي: ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو

  • الخط
أرامكو نفط السعودية أوك
منشأة تابعة لأرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم
النفط

جودي: ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو

من 5.649 مليون برميل يوميا في مايو

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران من 5.649 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن الصادرات البترولية ارتفعت بمقدار بلغ 35.8 مليار ريال، بنسبة 146.7% في مايو الماضي لتبلغ 60.16 مليار ريال مقارنة بـ24.39 مليار ريال في مايو 2020، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.3% في مايو 2020، إلى 73.2% في مايو 2021.

رويترز: أرامكو تتطلع لجمع 17 مليار دولار من بيع حصة في خط أنابيب غاز طاقة أرامكو رويترز: أرامكو تتطلع لجمع 17 مليار دولار من بيع حصة في خط أنابيب غاز

وكانت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو/حزيران، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضاً بـ19% وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير
من الجيم إلى الملاهي فالآيس كريم.. عناصر طالبان يستكشفون من الجيم إلى الملاهي فالآيس كريم.. عناصر طالبان يستكشفون
الأكثر قراءة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
خفض ضريبة القيمة المضافة خفض ضريبة القيمة المضافة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل
"هواوي" تتحدى أميركا وتطلق تصريحا ناريا بشأن الهواتف الذكية
قبل أن تذهب
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
اكتشف المزيد