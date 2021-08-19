جودي: ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران من 5.649 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن الصادرات البترولية ارتفعت بمقدار بلغ 35.8 مليار ريال، بنسبة 146.7% في مايو الماضي لتبلغ 60.16 مليار ريال مقارنة بـ24.39 مليار ريال في مايو 2020، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.3% في مايو 2020، إلى 73.2% في مايو 2021.

وكانت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو/حزيران، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضاً بـ19% وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.