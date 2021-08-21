الكويت.. خط غاز الخفجي يبدأ الضخ بطاقة 11 مليون قدم مكعبة

ذكرت مصادر نفطية مسؤولة في الكويت، أن تشغيل خط التصدير الأول للغاز من منطقة عمليات الخفجي إلى الكويت، والذي جرى تدشينه قبل أسبوع، دخل الخدمة رسمياً ويعمل حاليا بطاقة 11 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و 29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي و 6 آلاف برميل يوميا من المكثفات من خلال خط أنابيب متعدد المراحل قياس 12 بوصة وبطول 110 كيلومترات موزعة بين المناطق البرية والمنطقة البحرية إلى دولة الكويت.

وذكرت المصادر أنه بعد زيادة إنتاج حقل الخفجي ليتراوح يوميا بين 350 و400 ألف برميل يوميا لن يكون هناك أي أثر بيئي للانبعاثات الكربونية حيث ستصل معدلات حرق الغاز الى نسب متدنية للغاية، بحسب صحيفة "الأنباء".

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وقالت المصادر ان الشركة الكويتية لنفط الخليج مقبلة على العديد من المشاريع الكبرى كذلك في منطقة عمليات الوفرة، حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإيصال الغاز الموجود من منطقة عمليات الوفرة والمقدر بنحو 40 مليون قدم مكعبة إلى الكويت من خلال ربطه مع عمليات شركة نفط الكويت في منطقة الغرب.

وأشارت إلى كل هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات الكويت من الطاقة النظيفة لتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلا من حرق النفط الخام.

يذكر أن تشغيل خط الغاز الجديد يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذا للتوجهات والخطط الاستراتيجية التي تبنتها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين فيها.