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بغداد تزود كردستان بمليون لتر بنزين يومياً

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مصفاة نفط في العراق
مصفاة نفط في العراق
اقتصاد العراق

بغداد تزود كردستان بمليون لتر بنزين يومياً

سعر لتر البنزين سيحدد بـ650 ديناراً

دبي - العربية.نت

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قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال أتروشي، إن وزارة النفط الاتحادية ستزود الإقليم بمليون لتر بنزين يومياً.

وأضاف أتروشي أنه اجتمع بوزير النفط إحسان عبد الجبار واتفق معه على تزويد الإقليم بمليون لتر بنزين يومياً اعتباراً من يوم 23 من الشهر الجاري.

وأوضح أن "سعر لتر البنزين سيحدد بـ650 ديناراً، وأنه يشرف بشكل شخصي على توزيع البنزين المرسل من بغداد على كل محطات التوزيع في الإقليم"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأشار الوزير إلى أن "اجتماعه بوزير النفط كان ناجحاً ومثمراً وأسفر أيضا عن الاتفاق على توزيع النفط الأبيض على كل المواطنين بكردستان"، مؤكداً أنه "لن تبقى أي عائلة بكردستان من دون نفط في الشتاء المقبل".

ولفت إلى أن "إقليم كردستان لديه احتياط من الغاز الطبيعي يقدر بـ 25 تريليون متر مكعب"، مشيراً إلى أن "العقود الموجود بوزارة الثروات الطبيعية حالياً كلاسيكية".

وأوضح أن "الإقليم يعمل على تطوير استخراج الغاز حالياً بواقع 420 مليون متر مكعب من حقول كردستان"، مضيفاً أن "الغاز المصاحب لاستخراج النفط مضر جداً، وتم إنذار الشركات الأجنبية بعدم إحراق الغاز بالجو ومنحهم 18 شهراً مهلة لحسم هذا الموضوع وستتم محاسبة المخالفين".

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