للشهر التاسع.. السعودية أكبر مورّد نفط إلى الصين

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو.

واستوردت الصين نحو 1.6 مليون برميل من النفط السعودي الشهر الماضي بزيادة 25% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.

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ومقارنة مع شهر يونيو، الذي سبق، فقد تراجعت واردات الصين من النفط السعودي بـ 10%، علما أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي تراجع بنحو 20% على أساس سنوي وسط فرض الحكومة حصص استيراد على شركات التكرير المستقلة.

كانت المملكة أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضاً بـ19% وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.