.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

للشهر التاسع.. السعودية أكبر مورّد نفط إلى الصين

  • الخط
نفط السعودية
صورة تعبيرية عن نفط السعودية
النفط

للشهر التاسع.. السعودية أكبر مورّد نفط إلى الصين

استوردت الصين 1.6 مليون برميل الشهر الماضي من المملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليو.

واستوردت الصين نحو 1.6 مليون برميل من النفط السعودي الشهر الماضي بزيادة 25% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.

ومقارنة مع شهر يونيو، الذي سبق، فقد تراجعت واردات الصين من النفط السعودي بـ 10%، علما أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي تراجع بنحو 20% على أساس سنوي وسط فرض الحكومة حصص استيراد على شركات التكرير المستقلة.

أرباح بدجت الفصلية تقفز 149% إلى 56.3 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح بدجت الفصلية تقفز 149% إلى 56.3 مليون ريال

كانت المملكة أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضاً بـ19% وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تتسرب السموم لعظامنا من الهواتف وبطارياتها! هكذا تتسرب السموم لعظامنا من الهواتف وبطارياتها!
متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
"مش حامل منك".. مصري يذبح زوجته ويخرج أحشاءها
استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
فيديو فيديو "مندي الكنغر" يثير الجدل.. والحياة الفطرية بالسعودية ترد
والدها أكد أنه والدها أكد أنه "ريجيم".. طبيب يفضح سر رشاقة هنادي مهنا
صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
اكتشف المزيد