أدنوك الإماراتية توقع اتفاقيات تنفيذ خدمات هندسية بمليار دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية، وذلك لمشاريع رئيسية عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال أدنوك لدعم تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وأضافت "أدنوك" في بيان، اليوم الاثنين، أن القيمة المجمعة للاتفاقيات التي تم توقيعها مع 8 من كبار المقاولين الهندسيين العالميين إلى حوالي 3.67 مليار درهم (مليار دولار).

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وسوف تساهم العقود في إعادة توجيه 50% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال مدة الاتفاقيات بين 2021 و2026.

وحسب البيان، تعتمد هذه الاتفاقيات على المتطلبات المتوقعة لخدمات هندسة المشاريع الخارجية عبر مجموعة أدنوك.

وأكدت "أدنوك" أن الاتفاقيات تعكس نهج أدنوك الذكي في عمليات التوريد والمشتريات والذي يمكّنها من تعزيز القيمة والجدوى التجارية عبر محفظة أعمالها، حيث تمكنت أدنوك عبر هيكلة الاتفاقيات مع مجموعة من كبار المقاولين بدلاً من الشراء من خلال الاتفاقيات الفردية الصغيرة من تأمين الشروط والأحكام المتفق عليها مسبقاً.

وأشارت إلى تقليص فترة المناقصات لعدة أشهر والحصول على أسعار تنافسية عبر الاستفادة من العقود طويلة الأجل التي تخدم مجموعة أعمالها بالكامل، كذلك تعزيز إدارة ومراجعة أداء المشاريع والمقاولين على مستوى المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي، عبد المنعم سيف الكندي: "ستسهم الطبيعة الذكية لهذه الصفقات في تحقيق توفير كبير في التكاليف، وتحسين الجداول الزمنية لتسليم المشاريع، وتعزيز مرونة أدنوك لدفع أهداف النمو والاستجابة بشكل استباقي للمتطلبات والمتغيرات السريعة لأسواق الطاقة".

وأضاف الكندي أن الاتفاقيات تتضمن التزامات بتنفيذ الخدمات المتعاقد عليها بشكل أساسي في دولة الإمارات، بما يضمن إعادة توجيه القيمة إلى الاقتصاد المحلي عبر العقود التي نقوم بترسيتها.

ووقعت أدنوك الاتفاقيات الإطارية مع كل من "أميك إنترناشيونال ليمتد (إحدى شركات وود غروب)"، و"فلور"، "ماكديرموت"، و"موت ماكدونالد"، و"إس إن سي لافالين إنترناشيونال أرابيا-أبوظبي"، (إحدى شركات كينتك غروب) و"تكنيب إنيرجيز"، و"وورلي"، ومشروع مشترك بين "تكنيكاس ريونيداس" وشركة "إن بي سي سي".

وأفادت أدنوك بأن مدة الاتفاقيات تصل إلى 5 سنوات مع خيار التمديد لمدة عامين، وهي تتضمن التزام الشركات الثماني بإعداد وتشغيل برامج تدريب لتطوير الخبرات المحلية وتمكين نقل الخبرات والمهارات.

وتعمل أدنوك في إطار استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتتماشى مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة، حيث تركز على العقود طويلة الأجل مع عدد محدود من الموردين الذين يوفرون استقراراً وموثوقية في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية.