بعد النفط.. الصين تتوسع في الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط

تمضي الصين بأحد أكبر مساعيها حتى الآن في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، عبر استحواذ مجموعة تقودها شركة الكهرباء الحكومية China Three Gorges Corp على شركة Alcazar Energy Partners، وهي شركة لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومقرها دبي.

في حين لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ذكرت بلومبرغ في وقت سابق أنها يمكن أن تقدر قيمة Alcazar بنحو مليار دولار، بما في ذلك الديون.

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قال دانيال كالديرون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ألكزار Alcazar، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "تتمتع المنطقة بالفعل بآفاق نمو عالية. وقد شهدت ألكازار وداعموها عددًا كبيرًا من المزايدين واختاروا مستثمرًا رائدًا لديه استراتيجية لتنمية المحفظة في المنطقة".

يمكن أن تكون الصفقة بمثابة نقطة انطلاق للصين لزيادة استثمارات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط. وقد استثمرت الشركات الصينية أموالها في النفط والغاز في دول مثل العراق والإمارات العربية المتحدة لسنوات، لكنها لم تهتم إلا مؤخرًا بمصادر الطاقة المتجددة في المنطقة.

تحاول العديد من حكومات الشرق الأوسط، بما في ذلك كبار منتجي النفط في الخليج، وقف استخدام الوقود الأحفوري في شبكات الكهرباء الخاصة بهم. وقالت شركة China Three Gorges South Asia Investment Ltd، أو CSAIL، الوحدة التي تقود صفقة Alcazar، إن المنطقة ستجتذب 175 مليار دولار من استثمارات الطاقة النظيفة في العقد المقبل.

تأسست Alcazar Energy في عام 2014، ولديها مشاريع في مصر والأردن بقدرة توليد إجمالية تبلغ حوالي 410 ميجاوات. ويشمل مستثمريها صندوق مرتبط بشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وBluStone Management Ltd ومقرها دبي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

أشار كالديرون إلى أن مشاريع ألكزار في مصر والأردن ساعدت في توفير الطاقة لـ 275 ألف أسرة ووفرت أكثر من 15.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وكان كالديرون سابقًا مسؤولًا تنفيذيًا في شركة مصدر، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها أبوظبي مملوكة لشركة مبادلة، وشركة جنرال إلكتريك.

CSAIL هي شركة استثمار خارجية تسيطر عليها China Three Gorges، وهدفها هو الحصول على أصول الطاقة المتجددة وتطويرها، بشكل أساسي في آسيا، وتعد مؤسسة التمويل الدولية وصندوق طريق الحرير السيادي الصيني من مساهمي الأقلية.

أدرجت China Three Gorges Corp فرعها للطاقة المتجددة في وقت سابق من هذا العام في بورصة شنغهاي، حيث جمعت 3.6 مليار دولار. ومنذ أوائل عام 2020، استثمرت ما يقرب من مليار يورو (1.2 مليار دولار) في مشاريع الطاقة الشمسية الإسبانية.