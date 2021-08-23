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النفط ينتعش بعد أسوأ خسارة متتالية في 3 سنوات

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط ينتعش بعد أسوأ خسارة متتالية في 3 سنوات

هبط الأسبوع الماضي بفعل الضغوط الاقتصادية من أحدث عودة لفيروس كورونا وارتفاع الدولار

دبي - العربية.نت

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ارتفع خام برنت القياسي العالمي، اليوم الاثنين، وسط انتعاش أوسع في أسواق الطاقة بعد تجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات في أكثر من ثلاث سنوات، بفعل الضغوط الاقتصادية من أحدث عودة لفيروس كورونا وارتفاع الدولار.

صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في لندن بنسبة 1.8% صباح اليوم، فوق 66 دولاراً للبرميل، فيما يتداول خام غبر تكساس الوسيط الأميركي فوق 63 دولاراً، مع ارتفاع الأسهم في آسيا وسلع أخرى، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط للجلسة السابعة يوم الجمعة في أسوأ سلسلة خسائر منذ فبراير 2018.

وأحرزت الصين تقدمًا في احتواء متغير دلتا سريع الانتشار لفيروس كورونا، مما أعاد الحالات المحلية إلى مستوى الصفر، لكن كورونا يستمر في التأثير على دول أخرى ويخيم على توقعات الطلب على الوقود.

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واجه الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام رياحًا معاكسة قوية مؤخرًا، وقد تدفع تطورات أسواق الطاقة أوبك+ إلى إعادة تقييم تعهدها بمواصلة تعزيز الإنتاج كل شهر، إذ تجتمع المجموعة في الأول من سبتمبر.

وستتطلع السوق أيضًا إلى ندوة جاكسون هول اعتبارًا من يوم الخميس، التي قد تقدم أفكارًا حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشتريات السندات.

ومن المقرر أن ترسل آسيا إمدادات الديزل الزائدة إلى أوروبا وربما إلى الولايات المتحدة، مع تأثير متغير دلتا على الطلب، حيث تراجعت أسعار الوقود الصناعي في سنغافورة مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا، مما حفز تدفق النفط غربًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة التعافي الحالية لكل منطقة من الوباء.

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