لهذا السبب.. أميركا تعتزم بيع 20 مليون برميل نفط من المخزونات

قالت وزارة الطاقة الأميركية الاثنين إنها ستبيع ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المخصص للطوارئ وذلك للتقيد بتشريعات صدرت في الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العروض يجب أن تصل إليها بحلول 31 أغسطس/ آب، وأنها ستمنح العقود في موعد لا يتجاوز 13 سبتمبر/ أيلول.

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وسيجري تسليم مبيعات النفط في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء الماضي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت لأدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2020.

وتتراجع مخزونات الخام الأميركية منذ بضعة أشهر وسط تعافي الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم مع حصول المزيد من الأميركيين على لقاح مضاد لفيروس كورونا، لكن الإصابات بالفيروس تقفز مجددا ويراقب محللون ليروا هل سيتباطأ الطلب على الوقود، خصوصا في الولايات الجنوبية حيث تقفز الإصابات بالفيروس.