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أسعار النفط تواصل الصعود القوي.. ما علاقة لقاح فايزر؟

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Pumpjacks operate in the desert oil fields of Sakhir in southern Bahrain on April 22, 2020. (AFP)
منصة نفطية
النفط

أسعار النفط تواصل الصعود القوي.. ما علاقة لقاح فايزر؟

الأسعار تصعد 2% مع تحسن توقعات الطلب إثر زيادة محتملة لمعدلات التطعيم في الولايات المتحدة

لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19، مما عزز آمال المستثمرين بطلب أعلى على الوقود إثر زيادة محتملة لمعدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.60 دولار، أو ما يعادل 2.3%، إلى 70.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار، أو ما يوازي 2.2%، إلى 67.11 دولار للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 5% أمس، بدعم من هبوط الدولار بعدما مُني بأكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن 9 أشهر في الأسبوع الماضي.

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وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، التي منحت اللقاح موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر كانون الأول، موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين.

كما عززت الأسعار ترجيح استطلاع مبدئي لرويترز قبل صدور بيانات عن القطاع، هبوط مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما يتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد ارتفعت.

وانتعش استهلاك شركات التكرير الهندية من الخام في يوليو/تموز لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تعافي الطلب على الوقود مما دعم الأسعار.

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