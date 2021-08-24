حريق بمنصة نفط بحرية مكسيكية يقتل خمسة أشخاص ويوقف الإنتاج

قالت شركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) المملوكة للدولة إن خمسة عمال قتلوا وأصيب ستة بجروح في حريق يوم الأحد في منصة نفطية بحرية بجنوب خليج المكسيك تسبب في توقف ربع إنتاج المكسيك من النفط الخام.

وأبلغ أوكتافيو روميرو الرئيس التنفيذي للشركة الصحفيين أن الحريق اندلع بينما كانت أطقم من الفنيين تنفذ أعمال صيانة على المنصة، مضيفا أن البحث جار عن عمال مفقودين.

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وقال روميرو إن المنصة ما زالت خارج التشغيل مع فقدان حوالي 421 ألف برميل يوميا من النفط وتوقف العمل في 125 بئرا.

وتعتزم الشركة استئناف إمدادات الطاقة إلى المنشأة والآبار المتصلة بها بحلول يوم الأربعاء بهدف استعادة إنتاج النفط والغاز بعد ذلك. وقال روميرو إنه لا توجد حتى الآن تقديرات لتأثير الحادث على الإنتاج والصادرات الشهرية لبيميكس.

ولشركة بيميكس المثقلة بالديون سجل طويل في حوادث السلامة وقتل عشرات الأشخاص في حوادث كبيرة في السابق. والحريق الذي شب في المنصة البحرية هو أحد أسوأ الحوادث التي عانتها بيميكس تحت الإدارة الحالية.

وقالت الشركة إنها تحقق في سبب الحريق الذي تمت السيطرة عليه بعد ظهر الأحد.

وجعل الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي عبّر عن حزنه للحادث، من إحياء حظوظ بيميكس أولوية رئيسية لحكومته.