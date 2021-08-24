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مصر تستهدف استثمار 65.3 مليار جنيه في قطاع البترول

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اقتصاد مصر

مصر تستهدف استثمار 65.3 مليار جنيه في قطاع البترول

ضمن خطة العام المالي الحالي 21 / 2022

القاهرة - واس

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تستهدف مصر استثمارات كلية لقطاع البترول تبلغ 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75% و25% على التوالي في خطة عام 21 / 2022.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في تصريحات لها أمس الاثنين بمناسبة استعراض مستهدفات قطاع البترول في خطة العام المالي الحالي 21 / 2022، زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات "الزيت الخام والغاز" وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية لنحو 1.31 تريليون جنيه، وارتفاع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول لنحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مقابل .642.5 مليار جنيه عام 20 / 2021، محققا معدل نمو 10.5%.

وأشارت إلى أن خطة عام 21 / 2022 تتضمن إنتاج نحو 3.44 مليون قدم مكعبة من الزيت الخام والـمكثفات والبوتاجاز، ونحو 2.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.

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