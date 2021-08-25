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أرامكو للتجارة تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

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أرامكو

أرامكو للتجارة تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

أنشطة التداول في منصة بلاتس الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط زادت هذا الشهر

سنغافورة - رويترز

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قالت وكالة تسعير النفط ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس، اليوم الأربعاء، إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

وذكرت بلاتس في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم أرامكو السعودية وستنظر في معلومات من أرامكو للتجارة في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.

وزادت أنشطة التداول في منصة بلاتس الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر في ظل شراء توتال إنرجيز وجانفور سبع شحنات حتى الآن.

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وتأسست شركة أرامكو للتجارة كذراع تجارية لأرامكو السعودية في عام 2011. وبدأت الشركة التابعة المملوكة بالكامل عملياتها في يناير 2012 مع التركيز على تجارة المنتجات المكررة ومكونات المزج والبتروكيماويات السائبة والبولي أوليفينات.

قامت الشركة بعد ذلك بتطوير عمليات التأجير لتوسيع الأعمال وتلبية احتياجات عملائها من خلال بيع المنتجات التي يتم تسليمها لعملائها.

وتواصل الشركة نمو أعمالها بإضافة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى محفظة المنتجات، وبالتالي زيادة انتشار السوق وأحجام التداول.

وأنشأت أرامكو للتجارة أيضا مكاتب عالمية في الفجيرة ولندن وسنغافورة لدعم نموذج التكامل هذا. من خلال أربعة مكاتب تعمل حاليًا في جميع أنحاء العالم.

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