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النفط يوقف موجة الصعود مع استمرار الوباء في إعاقة الطلب

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بئر نفط
بئر نفط
أسعار النفط

النفط يوقف موجة الصعود مع استمرار الوباء في إعاقة الطلب

تفشي كورونا فرض قيوداً على التنقل في العديد من البلدان

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أكبر مكاسب في يومين منذ نوفمبر، مع انتشار متحور دلتا سريع الانتشار الذي لا يزال يعيق توقعات الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك نحو 67 دولارًا للبرميل، كما هبط خام القياس العالمي برنت إلى 70 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعهما بأكثر من 8% خلال الجلستين السابقتين.

سيطرت الصين، أكبر مستورد للخام، على موجة الانتشار الأخيرة لفيروس كوفيد-19، لكنه لا يزال يتفشى عبر مناطق أخرى، مما أدى إلى فرض قيود على التنقل. كما ارتفع الدولار للمرة الأولى في ثلاثة أيام، مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة.

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توقف صعود أسعار النفط خلال النصف الأول من العام بسبب دلتا، على الرغم من أن بنوكاً عالمية مثل Goldman Sachs Group Inc و UBS Group AG ترى أن الأسعار تتعافى حتى نهاية عام 2021 مع تشديد السوق. وسيراقب المستثمرون أي تغيير في سياسة إنتاج أوبك+ عندما تجتمع المجموعة في الأول من سبتمبر.

من ناحية أخرى، لا يُظهر تفشي الفيروس الذي وضع العاصمة الأسترالية سيدني في حالة إغلاق لأكثر من شهرين، أي علامة على التباطؤ، مع تسجيل رقم قياسي يومي جديد بلغ 919 إصابة في نيو ساوث ويلز.

ومن المتوقع أن تعلن اليابان عن توسيع حالة الطوارئ لتشمل ثماني محافظات أخرى، في حين تجاوز عدد القتلى في تايلاند 10000 شخص.

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