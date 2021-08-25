معهد البترول: هبوط مخزونات النفط والوقود الأميركية الأسبوع الماضي

قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

بحسب المصدرين، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطا قدره مليون برميل.

مادة اعلانية

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل‭ ‬الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 245 ألف برميل.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد قالت الاثنين، إنها ستبيع ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المخصص للطوارئ، وذلك للتقيد بتشريعات صدرت في الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العروض يجب أن تصل إليها بحلول 31 أغسطس، وأنها ستمنح العقود في موعد لا يتجاوز 13 سبتمبر.

وسيجري تسليم مبيعات النفط في الفترة من أول أكتوبر إلى 15 ديسمبر.