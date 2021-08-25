مكاسب النفط تتعزز.. هبوط المخزونات الأميركية لأدنى مستوى بـ 20 شهراً

رفعت أسعار النفط من مكاسبها بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ليرتفع سعر برميل خام برنت إلى 71.59 دولار، والخام الأميركي (غرب تكساس) إلى 67.77 دولار.

هبطت مخزونات النفط الأميركية 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 432.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير /كانون الثاني 2020، متجاوزة متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز والذي أشار إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 70 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 66 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وانخفضت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 225.92 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 600 ألف برميل إلى 138.46 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بواقع 426 ألف برميل يوميا.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار 2020.

وأشارت البيانات إلى أن الطلب زاد إلى 21.8 مليون برميل يوميا في حين هبطت مخزونات النفط الخام إلى حوالي 432.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

كانت وزارة الطاقة الأميركية قالت أول أمس إنها ستبيع ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المخصص للطوارئ، وذلك للتقيد بتشريعات صدرت في الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العروض يجب أن تصل إليها بحلول 31 أغسطس/ آب، وأنها ستمنح العقود في موعد لا يتجاوز 13 سبتمبر/ أيلول.

وسيجري تسليم مبيعات النفط في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.