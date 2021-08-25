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واردات كوريا الجنوبية من نفط العراق تقفز 49.8%

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حقل القرنة النفطي في العراق
حقل القرنة النفطي في العراق
النفط

واردات كوريا الجنوبية من نفط العراق تقفز 49.8%

مجمل واردات الخام العراقي تراجع 9.7% إلى 78 مليون برميل الشهر الماضي

سول - رويترز

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أظهرت بيانات من مؤسسة النفط الوطنية الكورية، اليوم الأربعاء، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام العراقي قفزت 49.8% في يوليو /تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

لكن مجمل واردات البلاد من الخام الشهر الماضي تراجع 9.7% على أساس سنوي إلى 78.0 مليون برميل.

من جانب آخر، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في العاشر من الشهر الحالي، إن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وأشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إلى أن الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها".

وتابع جهاد: "الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية، ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية".

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