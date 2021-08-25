واردات كوريا الجنوبية من نفط العراق تقفز 49.8%
مجمل واردات الخام العراقي تراجع 9.7% إلى 78 مليون برميل الشهر الماضي
أظهرت بيانات من مؤسسة النفط الوطنية الكورية، اليوم الأربعاء، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام العراقي قفزت 49.8% في يوليو /تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
لكن مجمل واردات البلاد من الخام الشهر الماضي تراجع 9.7% على أساس سنوي إلى 78.0 مليون برميل.
من جانب آخر، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في العاشر من الشهر الحالي، إن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.
وأشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إلى أن الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها".
وتابع جهاد: "الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية، ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية".