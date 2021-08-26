العراق يعلن الحصيلة النهائية لإيرادات النفط خلال يوليو

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن تحقيق إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، فيما أشارت إلى أن معدل سعر البرميل بلغ أكثر من 71 دولاراً.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو/تموز الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، من النفط الخام بلغت نحو 90.47 مليون برميل، بإيرادات نحو 6.47 مليار دولار.

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وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو/تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 87.45 مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3.12 مليون برميل، لافتا إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.578 دولارا".

وأوضح أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".