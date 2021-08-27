موقع تانكر تراكرز: تأجيل مغادرة ناقلة الوقود الإيرانية الثانية إلى لبنان

قال موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب ناقلات النفط، اليوم الجمعة، إن مغادرة ناقلة الوقود الإيرانية الثانية المتجهة إلى لبنان تم تأجيلها بسبب عدم الانتهاء بعد من تعبئة حمولتها من البنزين.

وكان "تانكر تراكرز" أفاد أمس الخميس، بأن الناقلة الأولى المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان من أجل تزويد شبكة الكهرباء غادرت إيران، مضيفاً أنه من المتوقع أن تتحرك ناقلة أخرى محملة بالبنزين صباح الجمعة.

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وأعلنت ميليشيات "حزب الله" عن توجه سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان، في انتهاك للعقوبات الأميركية، فيما حذر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من زج البلاد في صراعات داخلية وخارجية، مؤكداً أن السفن الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية.

يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن نقص الوقود في لبنان يعرض آلاف العائلات للخطر، ويهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة.

يذكر أنه على وقع الانهيار الاقتصادي، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. فيما تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية الكهربائية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

إلى ذلك، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضاً، لتغرق العديد من المناطق في كافة أنحاء البلاد في العتمة، وتشل العديد من القطاعات الحيوية.