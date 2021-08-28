إعصار "إيدا" يضرب.. النفط يقفز مع إغلاق نصف إنتاج خليج المكسيك

ارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير يدعى "إيدا" من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.

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وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس /آب ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس/ آب.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو /حزيران 2020.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا "التعاملون في الطاقة يدفعون أسعار النفط الخام للارتفاع، تحسباً لاضطرابات على صعيد الإنتاج في خليج المكسيك وفي ظل التوقعات المتزايدة بأن أوبك+ قد تكبح زيادة الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة دلتا مؤخرا على طلب الخام".

أغلق منتجو النفط اليوم 59% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك مع اقتراب العاصفة نحو حقول النفط البحرية الرئيسية في الولايات المتحدة، وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن حفارات النفط الأميركية ارتفعت خمسة إلى 410 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 2020.

في أغسطس/ آب، أضافت شركات الطاقة 25 حفارا نفطيا، وهو أكبر عدد في شهر منذ يناير /كانون الثاني، مما رفع عدد الحفارات 12 شهرا على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو /تموز 2017.