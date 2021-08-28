قفزة أسبوعية لأسعار النفط.. برنت يكسب 11% وغرب تكساس 10%

ارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير يدعى "إيدا" من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل بحسب "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار. وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس /آب ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس/ آب.

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وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو /حزيران 2020.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن حفارات النفط الأميركية ارتفعت خمسة إلى 410 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 2020.

في أغسطس/ آب، أضافت شركات الطاقة 25 حفارا نفطيا، وهو أكبر عدد في شهر منذ يناير /كانون الثاني، مما رفع عدد الحفارات 12 شهرا على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو /تموز 2017.