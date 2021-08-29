أميركا تفقد 1.65 مليون برميل يوميا من النفط و1.38 مليون من المحروقات

بدأت مواقع استكشاف النفط والغاز في خليج المكسيك ومعامل تكرير النفط في ليوزيانا بالولايات المتحدة في إغلاق أبوابها ترقبا لإعصار ايدا المتوقع أن يضرب البلاد في أي وقت من الآن.

ووفقا لأحدث التوقعات من قبل مركز الأعاصير الوطني، فإن إعصار إيدا سيصل إلى اليابسة بالقرب من نيو أورليانز في وقت متأخر من يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين، وفقا لبلومبيرغ.

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وجرى إغلاق منصات نفطية تنتج نحو 1.65 مليون برميل يوميا أو 91% من إنتاج النفط الخام بالمنطقة، و85% من إنتاج الغاز اعتبارا من يوم أمس السبت، وفقا لهيئة حكومية أميركية.

كما جرى إغلاق أو تخفيض إنتاج مصافي لتكرير البترول على طول نهر المسيسبي، يقدر إنتاجها بنحو 1.38 مليون برميل يوميا من المحروقات.

ارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير يدعى "إيدا" من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.

وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس/آب ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس/آب.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو/حزيران 2020.