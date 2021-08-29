الكويت: "أوبك+" قد يعيد النظر في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا

قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس لرويترز، اليوم الأحد، إنه قد تتم خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول سبتمبر/أيلول إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق.

وأضاف على هامش حدث ترعاه الحكومة في مدينة الكويت "ما زلنا نرى أن هناك قلقا في تأثير كوفيد على الصناعة النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين. لازم نأخذ الحذر".

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واتفق وزراء مجموعة أوبك+، خلال يوليو الماضي، على زيادة إمدادات النفط من أغسطس، لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، حيث أقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس 2021.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة بدءاً من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات برفع خط الأساس.

وخلال الاجتماع الأخير تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.