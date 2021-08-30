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أرباح غازبروم الروسية ترتفع لـ7 مليارات في الربع الثاني

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جازبروم الروسية
غازبروم الروسية
النفط

أرباح غازبروم الروسية ترتفع لـ7 مليارات في الربع الثاني

مستفيدة من تعافي أسواق الطاقة

موسكو – رويترز

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قالت غازبروم عملاق الغاز الطبيعي الروسي، اليوم الاثنين، إن أرباحها في الربع الثاني من هذا العام تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات إلى 521.2 مليار روبل (7 مليارات دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وسط تعاف في أسواق الطاقة.

وأضافت الشركة أيضا أن إيراداتها في الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران ارتفعت إلى 2.07 تريليون روبل من 1.16 تريليون في الفترة نفسها من 2020.

وأضافت أنها تتوقع استثمارات بقيمة 1.8 تريليون روبل في 2021.

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وكانت صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2% على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة في بيان سابق أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 298.2 مليار متر مكعب في نفس الفترة، بزيادة قدرها 18.4% على أساس سنوي.

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