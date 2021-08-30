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الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر سبتمبر

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اقتصاد الإمارات

الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر سبتمبر

خفضت اللجنة سعر لتر الديزل إلى 2.38 درهم لكل لتر

دبي - العربية.نت

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خفضت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2021، وذكرت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن اللجنة حددت سعر لتر بنزين سوبر 98 عند 2.55 درهم.

وذلك مقارنة بسعر 2.58 درهم في شهر أغسطس الجاري.

وأقرت اللجنة سعر لتر بنزين خصوصي 95 عند 2.44 درهم، وبنزين 91 عند سعر 2.36 درهم. مقابل 2.47 درهم و2.45 درهم في شهر أغسطس 2021.

أسعار الوقود في الإمارات
أسعار الوقود في الإمارات

وخفضت اللجنة سعر لتر الديزل إلى 2.38 درهم لكل لتر بدلاً من 2.45 درهم سعره في الشهر الحالي.

ويبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة يوم الأربعاء المُقبل، مطلع سبتمبر 2021.

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