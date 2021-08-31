.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انخفاض سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في أكتوبر

  • الخط
منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

انخفاض سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في أكتوبر

سوناطراك الجزائرية تخفض سعر البيع لخامها المزيج الصحراوي لتحميلات سبتمبر

سنغافورة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في أكتوبر/تشرين الأول سينخفض 3.35 دولار إلى 69.38 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر تشرين الأول من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار أغسطس/آب لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 69.18 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

رويترز: أوبك+ ستبقي سياسة زيادة إنتاج النفط دون تغيير طاقة أوبك بلس رويترز: أوبك+ ستبقي سياسة زيادة إنتاج النفط دون تغيير

وفي سياق آخر، خفضت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميلات سبتمبر/أيلول 55 سنتا للبرميل عن برنت المؤرخ.

يأتي هذا بالمقارنة مع 25 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ في يوليو/تموز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع
قبل أن تذهب
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
اكتشف المزيد