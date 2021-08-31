انخفاض سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في أكتوبر

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في أكتوبر/تشرين الأول سينخفض 3.35 دولار إلى 69.38 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر تشرين الأول من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار أغسطس/آب لعقد شهر أقرب استحقاق.

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وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 69.18 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وفي سياق آخر، خفضت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي لتحميلات سبتمبر/أيلول 55 سنتا للبرميل عن برنت المؤرخ.

يأتي هذا بالمقارنة مع 25 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ في يوليو/تموز.