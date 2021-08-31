"غازتك 2021" بدبي يناقش توفير طاقة محايدة كربونياً بتكلفة معقولة للجميع

أعلن المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم لقطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة "غازتك" عن استضافة وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا عارفين تصريف ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة عادل زواتي، ووزير الطاقة في سريلانكا أوديا جامانبيلا، وذلك بنسخة هذا العام للحديث حول الطاقة المتجددة خلال المراسم الافتتاحية للجلسة الوزارية.

ومن المقرر أن ينعقد "غازتك" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 21 و23 سبتمبر 2021.

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ويعد الحدث منصة عالمية رائدة تجمع قادة القطاع من حول العالم سنوياً للبحث في مهمتها العالمية المتمحورة حول توفير طاقة محايدة كربونياً بتكلفة معقولة للجميع بحلول عام 2050.

ويلقي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها كلمة الترحيب الوزارية الرسمية في الحدث في حين تضم اللجنة الوزارية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعارفين تصريف وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا ومحمد باركيندو سنوسي الأمين العام لمنظمة أوبك، ويدير الجلسة الوزارية جون ديفتيريوس محلل شؤون الأسواق الناشئة السابق في شبكة سي إن إن والأستاذ المساعد في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتتطرق الجلسة المؤلفة من وزراء الدول أصحاب الاقتصادات الرائدة في قطاع الطاقة إلى مواضيع مثل دور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة والخطط المستقبلية لإنشاء اقتصاد هيدروجيني بالإضافة إلى صياغة خارطة طريق لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة والوقود النظيف .. كما يناقش الحضور توقعاتهم بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لهذا العام وآثار قراراته على القوى المحركة لسوق الطاقة.

وتضم قائمة المتحدثين لهذا العام وزراء طاقة آخرين من بينهم تيمبر سيلفا وزير الدولة لموارد البترول في جمهورية نيجيريا الاتحادية وجواو جالامبا وزير الدولة لشؤون الطاقة في البرتغال وجيرمن غالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني .

ومن بين قادة الأعمال العالميين يشارك في المؤتمر كلاوس دايتر ماوباك الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر ولورينزو سيمونلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز ومانوج جين رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة جايل الهند ومارسيلينو أوريجا الرئيس التنفيذي لشركة إناجاس وفاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز المسال وحمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وأرنود بيتون الرئيس التنفيذي لشركة تيكنب إنرجيز.

تجدر الإشارة إلى أن غازتك 2021 سيُعقد بحضور كبار صنّاع القرار وقادة الفكر في قطاع الطاقة الذين سيرسمون ملامح أجندة القطاع العالمي للغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة طيلة عقود قادمة.