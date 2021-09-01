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أوبك+ ترفع توقعها لنمو الطلب على النفط لـ 4.2 مليون برميل في 2022

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أوبك بلس

أوبك+ ترفع توقعها لنمو الطلب على النفط لـ 4.2 مليون برميل في 2022

مقارنة بتقدير سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت

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عدلت مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بزيادة توقعها للطلب على الخام في 2022 قبيل اجتماع يُعقد اليوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة ضغوطا من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي.

وقال مصدران في أوبك بلس إن خبراء اللجنة الفنية المشتركة رفعوا توقعاتهم لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا من تقدير سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا.

وأمس، أشار مصدر في أوبك+ إلى أن اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع أن تكون المخزونات أقل من متوسطها للأعوام 2015 إلى 2019 حتى مايو 2022 وليس يناير 2022.

رويترز: أوبك+ ستبقي سياسة زيادة إنتاج النفط دون تغيير طاقة أوبك بلس رويترز: أوبك+ ستبقي سياسة زيادة إنتاج النفط دون تغيير

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن اللجنة الفنية المشتركة بأوبك+ تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.

وقالت مصادر لرويترز إن اجتماع الأربعاء سيبقي على الأرجح على الخطة دون تغيير على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط.

وارتفعت، اليوم الأربعاء، العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.1% لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها 1% أمس الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.

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