.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأردن يطلب شحنة غاز مسال لأول مرة منذ أكثر من عام

  • الخط
LNG shutterstock
سفينة محملة بشحنة غاز طبيعي مسال
اقتصاد الأردن

الأردن يطلب شحنة غاز مسال لأول مرة منذ أكثر من عام

شركة الكهرباء الوطنية الأردنية طرحت مناقصة تنتهي في سبتمبر

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكر مصدران اليوم الأربعاء أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشحن في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال أحد المصدرين أن نيبكو تريد الشحنة على أساس التسليم على ظهر السفينة في 20 أكتوبر/تشرين الأول في مناقصة تنتهي في الخامس من سبتمبر/أيلول.

ولا يستورد الأردن الغاز الطبيعي المسال بانتظام منذ أواخر عام 2019. وأظهرت بيانات تتبع الشحن من رفينيتيف أيكون أن آخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى الأردن في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفيد للقلب والعظام والأسنان.. نوع من البقوليات لا يجب الاستغناء عنه مفيد للقلب والعظام والأسنان.. نوع من البقوليات لا يجب الاستغناء عنه
المخرجة ساندرا نشأت للعربية.نت: وحيد حامد أعادني للسينما بعد 9 سنوات المخرجة ساندرا نشأت للعربية.نت: وحيد حامد أعادني للسينما بعد 9 سنوات
الأكثر قراءة
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني
بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف
للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة
قبل أن تذهب
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
اكتشف المزيد