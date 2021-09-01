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انخفاض متوسط سعر خام دبي في أغسطس لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

انخفاض متوسط سعر خام دبي في أغسطس لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

وصل إلى 69.485 دولار للبرميل عند أدنى مستوى منذ مايو

سنغافورة - رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، انخفض في أغسطس/ آب إلى 69.485 دولار للبرميل في المتوسط، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

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