انخفاض متوسط سعر خام دبي في أغسطس لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، انخفض في أغسطس/ آب إلى 69.485 دولار للبرميل في المتوسط، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

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وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.