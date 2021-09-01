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بنك UBS يتوقع أن تصل أسعار برنت إلى 75 دولارا للبرميل

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النفط

بنك UBS يتوقع أن تصل أسعار برنت إلى 75 دولارا للبرميل

توقع أن الطلب على النفط سيتجاوز 99 مليون ب/ي في وقت لاحق هذا العام

دبي - العربية.نت

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توقع بنك UBS أن تصل أسعار نفط برنت إلى 75 دولارا للبرميل مرة أخرى هذا العام، مرجحاً أن الطلب على النفط سيتجاوز 99 مليون ب/ي في وقت لاحق هذا العام، وأن مخزونات الخام ستواصل التراجع، بحسب "رويترز".

تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن وافقت أوبك+ على الالتزام بخطتها الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط. ونزل خام برنت 56 سنتا إلى 71.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1535 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا إلى 67.91 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 425.4 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 3.1 مليون برميل.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الخام الأميركي تحت ضغط مع تعافي إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك تدريجيا. لكن محللين قالوا إن استئناف عمل مصافي التكرير في لويزيانا التي أغلقها الإعصار إيدا قد يستغرق أسابيع.

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أنهت مجموعة أوبك+ اجتماعها، اليوم الأربعاء، بإجماع على إبقاء سياسة الإنتاج على حالها، مع تحديد يوم 4 أكتوبر موعداً للاجتماع المقبل للمجموعة لمراجعة سياسة الإنتاج، بحسب بيان صادر عن "أوبك+".

وأفاد بيان الاجتماع الوزراي لـ أوبك+ بتأكيد دول المجموعة، على خطة زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر، مع تمديد مهلة التعويض للدول غير الملتزمة بمستويات الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.

وبحسب البيان، تقدم الدول غير الملتزمة خطط التعويض بحد أقصاه 17 سبتمبر، على أن يكون الاجتماع المقبل للمجموعة في يوم 4 أكتوبر.

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