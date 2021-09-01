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مجموعة أوبك+ تلتزم بسياستها الحالية.. وهبوط حاد لمخزونات أميركا

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أوبك
النفط

مجموعة أوبك+ تلتزم بسياستها الحالية.. وهبوط حاد لمخزونات أميركا

رويترز: أوبك+ توافق على التقيد بالسياسة القائمة لزيادات تدريجية في إنتاج النفط

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لم تسمه، أن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+ النفطية لا ترى حاجة لتعديل سياسة النفط القائمة.

وذكر المصدر أن مجموعة أوبك+ بدأت اجتماعها وتوافق على التقيد بالسياسة القائمة لزيادات تدريجية في إنتاج النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين.

وتراجعت مخزونات الخام 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس /آب إلى 425.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر /أيلول 2019، ومقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

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وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 836 ألف برميل الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

وتراجع استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 134 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 227.2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا.

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